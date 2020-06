Borja Iglesias surpreendeu ao aparecer no treino do Betis com as unhas pintadas, mas isso tem uma explicação: foi a forma que o avançado de 27 anos encontrou para se posicionar na luta contra o racismo.

Alguns internautas criticaram a atitude de Borja, mas este respondeu com classe. «Eu explico-te, que não há problema. É uma forma de me consciencializar e lutar desde a minha posição contra o racismo, mas acho que também pode ser contra a homofobia. Além disso, tenho de admitir que gosto», disse diretamente a um adepto que tinha questionado a situação.

Já esta manhã, o Betis associou-se à luta de Borja: «Hoje e sempre dizemos não ao racismo e à homofobia. Não a qualquer tipo de ódio. A luta contra este flagelo pode expressar-se de muitas maneiras. O importante é dar-lhe visibilidade. És 'top', Borja.»