Presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas abordou esta quinta-feira o tema quente do momento no futebol espanhol: o caso Vinicius.

Depois de uma troca de tweets pouco simpática, o dirigente saiu em defesa do jogador do Real Madrid, lembrando os casos de Cristiano Ronaldo e Messi.

«Vinicius está a ser alvo de insultos porque é um grande jogador. É importante recuar um pouco, ter a perspetiva das coisas. Os grandes jogadores, como Cristiano Ronaldo e Messi, são os que mais eram insultados. Um por homofobia [Ronaldo], outro por incapacidade intelectual [Messi]», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«porquê? Porque são grandes jogadores e porque há essa malícia humana de insultar. Chateia-os que Messi faça cinco golos ou que Vinicius faça aquelas jogadas super elétricas», continuou.

Tebas admitiu a hipótese de as equipas passarem a ser castigadas com a perda de pontos devido a insultos racistas, como se faz em Inglaterra, e afirmou que espera que esta situação não tenha influência na candidatura da Espanha ao Mundial 2030, que é conjunta com Portugal.

«Estou preocupado e vamos trabalhar para arranjar uma solução. O futebol não é racista. É um golpe que recebemos e vamos trabalhar para recuperar a reputação que possamos ter perdido. Vamos lutar contra este contratempo», garantiu ainda.