Rafael Nadal está a dar que falar em Espanha e o motivo prende-se com um possível cargo de presidente do Real Madrid.

Ora, em declarações ao programa Universo Valdano, o antigo tenista espanhol não fechou a porta a um desafio que considera ser «fantástico e motivador», apesar de referir que os merengues têm o «melhor presidente» e que não precisam de outro... para já. Recorde-se que Florentino Perez está à frente dos destinos do clube desde 2009/10, no segundo mandato que já dura há 17 anos.

«O Real Madrid tem o melhor presidente e não precisa de outro. Mas nunca se sabe o que o futuro reserva. Se eu gostava (de ser presidente)? É possível. É um desafio fantástico e motivador. Agora, tinha de ter a certeza de que estava preparado. Olho para isso como algo distante e difícil, mas não descarto», confessa.