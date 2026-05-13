Rafael Nadal pronuncia-se sobre as eleições do Real Madrid
Tenista espanhol negou que poderia candidatar-se a presidente dos merengues
Florentino Pérez convocou esta terça-feira eleições para o Real Madrid. O dirigente, em conferência de imprensa, largou a bomba... e já há nomes a serem dados como candidatos. Um deles, bem conhecido, precisou de pronunciar-se.
Falamos de Rafael Nadal, famoso tenista espanhol e adepto dos merengues, que partilhou que viu noticias sobre uma possível candidatura – algo que negou prontamente.
«Li notícias que me associam a possíveis candidaturas à presidência do Real Madrid. Gostaria de esclarecer que essas informações não são verdadeiras», escreveu Nadal numa publicação do X, antigo Twitter.
He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas.— Rafa Nadal (@RafaelNadal) May 13, 2026
Florentino Pérez, recorde-se, irá candidatar-se para estas eleições antecipadas.