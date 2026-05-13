Florentino Pérez convocou esta terça-feira eleições para o Real Madrid. O dirigente, em conferência de imprensa, largou a bomba... e já há nomes a serem dados como candidatos. Um deles, bem conhecido, precisou de pronunciar-se.

Falamos de Rafael Nadal, famoso tenista espanhol e adepto dos merengues, que partilhou que viu noticias sobre uma possível candidatura – algo que negou prontamente.

«Li notícias que me associam a possíveis candidaturas à presidência do Real Madrid. Gostaria de esclarecer que essas informações não são verdadeiras», escreveu Nadal numa publicação do X, antigo Twitter.

Florentino Pérez, recorde-se, irá candidatar-se para estas eleições antecipadas.

 

