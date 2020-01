Raúl de Tomás já leva dois golos em dois jogos pelo Espanhol. Este domingo, o ex-Benfica aproveitou um bom cruzamento da direita para marcar de cabeça ao Villarreal e ser protagonista na importante vitória dos últimos classificados da liga espanhola.



David López abriu o marcador no El Madrigal, RDT fez o 2-0 e Cazorla reduziu de penálti aos 62 minutos. Apesar do triunfo, o Espanhol continua no último lugar e em situação delicada.



Noutra partida da tarde deste domingo, a surpreendente Real Sociedad não passou em casa do Betis. 3-0 para os andaluzes, golos de Borja Iglesias, Canales e Joaquin.



O Betis subiu ao décimo lugar e a Real Sociedad é sexta.



CLASSIFICAÇÃO DA LIGA ESPANHOLA