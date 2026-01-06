O Rayo Vallecano garantiu a última vaga dos «oitavos» da Taça espanhola. A equipa da La Liga eliminou o Granada, da II Liga, por 3-1. Pela formação do segundo escalão, Faye, alvo do Sporting, não esteve sequer entre os convocados.

Pablo Sáenz abriu cedo as contas do jogo a favor do Granada (9m). O Rayo respondeu, no segundo tempo, pelos pés de Álvaro García (49m). Pedro Díaz carimbou a reviravolta no marcador aos 74 minutos.

Juan Flores, com um golo na própria baliza, sentenciou a partida já em tempo de compensação (90+2m). Com este triunfo (3-1), o Rayo Vallecano avança para os «oitavos» da Taça de Espanha.