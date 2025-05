O Rayo Vallecano recebeu e venceu o Getafe por 1-0, num encontro que ficou marcado pela expulsão de Djene e uma «ameaça» de suspensão, ainda antes do apito inicial do árbitro.

De acordo com Raúlo Martín Presa, presidente do clube da casa, o jogo esteve para não se realizar devido a problemas no muro de uma das bancadas do recinto. Em declarações à Movistar +, o dirigente referiu que há muito que pretende fazer obras no estádio, algo que já afirmou «oitenta vezes».

«Já disse oitenta vezes: precisamos de um novo estádio. Isto é apenas para a sobrevivência do clube. A situação em que nos encontramos é insustentável, esgotamos todos os jogos e não temos como crescer», afirmou.

Quanto o jogo, Florian Lejeune apontou o único golo (7 minutos) a passe de Palazon e o domínio do Rayo fez com que o Getafe apenas enquadrasse um remate com a sua baliza, em todo o encontro. Aos 80 minutos, Djene viu o cartão amarelo por protestos e acabou por ser expulso após dirigir palavras ao árbitro.