O avançado Raul de Tomás foi dispensado esta quinta-feira da seleção espanhola por estar a contas com uma infeção respiratória e em estado febril, comunicou a Federação.

O organismo informou ainda que o antigo jogador do Benfica testou negativo à covid-19 e vai, portanto, ficar de fora das opções de Luis Enrique para os próximos dois jogos da Liga das Nações, diante da Suíça e da República Checa.

Recorde-se que RDT foi suplente utilizado no encontro diante da seleção portuguesa, na última quinta-feira. Diante dos checos, no passado domingo, também foi lançado no decorrer da segunda parte.