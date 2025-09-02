Antony está de regresso ao Betis e a cerimónia de apresentação teve um momento de destaque, quando o jogador se emocionou ao recordar um período difícil no último mês ao serviço do Manchester United.

Em declarações aos jornalistas, Antony revelou ter estado a treinar separado do resto do grupo, além dos 40 dias em que ficou num hotel, antes de poder regressar ao clube que representou, a título de empréstimo, na última temporada.

«O que aconteceu em Manchester só eu sei como foi difícil. Treinar separado do grupo. Faz parte da vida e eu sabia que este momento haveria de chegar, o resto faz parte do passado», afirmou.

«Estava ansioso por viver isto. Foi um mês muito difícil, mais de 40 dias no hotel, mas o meu agente e todos os dirigentes do clube sabiam o quanto eu queria voltar ao Betis. Estou muito feliz por aqui estar e agora por mais tempo, com muitas coisas para fazer.»

Assista à apresentação de Antony no Betis: