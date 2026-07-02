O agente de Enzo Fernández admitiu estar a analisar outras opções para o atual jogador do Chelsea.

Nos últimos tempos, o nome do ex-Benfica tem sido associado ao Real Madrid e Javier Pastores falou sobre rumores e a vontade do jogador de viver na capital espanhola. Recorde-se que Enzo Fernández tem contrato com o Chelsea até junho de 2031

«Ele tem muitos amigos lá [no Real Madrid] e é muito próximo de Julian Alvarez. Na verdade, sempre que podem, passam tempo juntos lá», começou por dizer.

«E eu também moro em Madri. Todas as vezes que o Enzo viajou para lá, foi para me ver e resolver assuntos de trabalho, mas fora isso, quem não gosta de Madrid? Eu, que não joguei em Madrid… até vivo lá», acrescentou.

O jogador de 25 anos encontra-se ao serviço da seleção Argentina que participa no Mundial 2026, e o agente garante que o foco de Enzo está somente na competição.

«No momento, o jogador está tranquilo e a pensar na seleção nacional. Ele está a disputar um Campeonato do Mundo e está muito perto de chegar aos oitavos de final. Ele só pensa nisso», assegurou Javier Pastores.

«Quanto a nós, estamos a analisar possibilidades para sair do Chelsea, mas não existe nada de concreto nem confirmado com qualquer clube», concluiu, assegurando que ainda não há garantias de que o argentino deixará o Stamford Bridge.

Enzo Fernández está no Chelsea desde janeiro de 2023, quando trocou o Benfica pelo emblema londrino. Desde então, somou 31 golos e 30 assistência em 169 jogos pelos blues. A nível de títulos, conquistou a Liga Conferência na época 2024/25 e o Mundial de Clubes em 2025.