O Real Madrid apurou-se na noite desta terça-feira para os oitavos de final da Taça do Rei ao vencer o Cacereño por 1-0.

No final do jogo, contudo, o treinador Carlo Ancelotti deixou duras críticas ao estado do relvado onde o jogo decorreu.

«Para mim, isto não é futebol, é outro desporto qualquer. É bonito que os clubes mais pequenos possam competir com os grandes, é bom para os adeptos, mas também eles querem ver bons jogos de futebol», apontou.

O técnico italiano não ficou sem resposta, com o treinador do modesto clube da terceira divisão a criticar Ancelotti.

«Isto é futebol, sim. Além disso, Ancelotti já é experiente e até já jogou em campos muito piores do que estes», atirou.