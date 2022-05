Carlo Ancelotti conquistou no passado fim de semana o título espanhol ao comando do Real Madrid, tornando-se assim no primeiro treinador a conquistar as cinco principais ligas da Europa.

Aos 62 anos, o italiano assegura estar a viver o melhor momento da carreira, ele que já conquistou a Liga dos Campeões três vezes e está a meio das meias-finais de uma edição da prova.

Em entrevista à Prime Video, após a conquista da Liga espanhola, Ancelotti falou sobre o futuro e admitiu que o Real Madrid pode ser o último clube que vai treinar.

«Depois deste capítulo no Real Madrid, é provável que me reforme. Mas se o Real Madrid quiser que eu fique cá mais 10 anos, ficarei cá 10 anos», declarou o técnico que tem contrato até junho de 2024.

Ainda assim, há uma outra possibilidade equacionada pelo técnico e que pode soar algo surpreendente.

«Treinar a seleção do Canadá? Porque não? Claro que gostaria», admitiu o italiano que é casado com uma canadiana e que já assumiu ter aquele país da América do Norte como «segunda casa».

De resto, Ancelotti revelou os planos que tem para depois de acabar a carreira, destacando-se a vontade de… ter a vida normal de quem não vive o futebol 24 horas por dia.

«Gostava de estar mais tempo com os meus netos, passar férias com a minha mulher… Há tantas coisas por fazer e que tive de deixar de lado. Quero ir a lugares onde nunca fui: à Austrália, ao Rio de Janeiro. Quero visitar a minha irmã mais frequentemente», apontou,

«Infelizmente, não dá para fazer tudo, por isso, quando me reformar terei todas essas coisas para fazer», concluiu.