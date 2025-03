Kylian Mbappé tem sido um dos destaques do Real Madrid desde que chegou ao clube e as comparações com Cristiano Ronaldo continuam a marcar o arranque do francês no clube.

Em declarações aos jornalistas, na antevisão ao encontro com a Real Sociedad para a Taça do Rei, o técnico expressou o desejo de ver Mbappé atingir o patamar de «lenda» construído por CR7 no clube.

«O que desejo é que o Mbappé seja capaz de alcançar o que o Cristiano Ronaldo fez no Real Madrid. Isso significa que será uma lenda do clube, como o Cristiano o é», afirmou.