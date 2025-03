Carlos Ancelotti fez a antevisão ao jogo da segunda mão das meias finais da Taça do Rei diante a Real Sociedad, onde aproveitou para comentar o tema «Endrick» e o calendário exigente.

O Real Madrid vai realizar o jogo 50 da época e o técnico italiano afirmou que «o grupo está animado, motivado e em boa forma», preparado para «disputar outra final». Relativamente ao elevado número de jogos, Ancelotti foi direto e disse que «antes não havia tanto desgaste».

«Era um tipo de futebol diferente e também havia coisas diferentes, como a preparação dos jogos e as lesões. Temos de lidar com isso com a esperança de ter mais um dia para recuperar os jogadores e preparar melhor os jogos. Temos de nos aguentar porque esta época vai ser exigente. Estamos a lidar bem com ela, apesar dos problemas que tivemos com as lesões», explicou.

Quando questionado sobre os minutos concedidos ao internacional brasileiro Endrick, o treinador de 65 anos afirmou que o jogador «vai ter uma oportunidade» no confronto frente à Real Sociedad.

«Ele não está preocupado, está feliz, está a trabalhar bem. Tenho-o em conta. Para além da concorrência, não lhe falta nada. É um problema de competição. Penso que a história deste clube diz que muitos jogadores da equipa principal estiveram no banco durante muito tempo. Vinicius, um par de anos, Rodrygo, Valverde, Camavinga. Se queres estar no Real Madrid, é normal que passes um pouco pelo banco», concluiu.

Real Madrid e Real Sociedad defrontam-se na terça-feira, no mítico Santiago Bernabéu, depois do jogo da primeira volta ter terminado com a vitória dos «merengues» por 1-0.