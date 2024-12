Com contrato até ao final da próxima temporada, Carlo Ancelotti confessou esta segunda-feira que gostaria de continuar no comando do Real Madrid.

«Para mim é uma honra e prazer treinar o Real Madrid. Ganhar nunca é fácil, mas aqui é um pouco mais fácil que noutros sítios. Sou feliz e não penso no meu futuro. No entanto, tenho contrato e os contratos não são só para rescindir, também se pode prolongá-los», disse à Radio Anch'io Sport.

De seguida, foi questionado sobre o local onde quer terminar a carreira de treinador: «Gosto de treinar todos os dias. Portanto, a questão da seleção é complicada. Se o Real Madrid será meu último clube? Não sei, tenho contrato de dois anos».

Como treinador do Real Madrid, conquistou duas ligas espanholas, duas Supertaças de Espanha, duas Taças do Rei, três Ligas dos Campeões, três Mundiais de Clubes e três Supertaças europeias.