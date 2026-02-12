Arda Güler nega «assédio moral» no Real Madrid: «Fui acolhido calorosamente...»
Internacional turco mostra-se orgulhoso por representar os merengues desde 2023/24
Arda Güler nega estar a sofrer de «assédio moral» por parte de alguns jogadores do Real Madrid e lamenta as declarações de Serhat Pekmezci, antigo chefe de scouting do Fenerbahçe, que falou em «bullying» ao internacional turco.
Em declarações à imprensa espanhola, citada pela Marca, o internacional turco mostra-se orgulhoso por ser jogador dos merengues e diz ter sido acolhido de forma «calorosa» por todos desde que chegou ao clube. Arda Güler representa a equipa principal do Real Madrid desde 2023/24.
«Lamento profundamente as declarações de Serhat Pekmezci, que desempenhou um papel importante no início da minha carreira. Desde o primeiro dia, fui acolhido calorosamente por todos neste clube e sempre o considerei a minha família. Tenho muito orgulho de ser jogador do Real Madrid», afirma.
«Temos uma equipa muito forte, sinto-me feliz e honrado por partilhar o balneário com todos os meus colegas de equipa. Peço que não se dê atenção a quaisquer comentários, escritos ou falados, sobre este assunto», acrescenta Arda Güler.