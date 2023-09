A Real Sociedad, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, venceu pela primeira vez no campeonato espanhol, ao fim de quatro jornadas, e fê-lo com «chapa cinco».

O conjunto basco recebeu e venceu o Granada por 5-3, depois de ter chegado ao intervalo em vantagem por 2-1, graças a um bis do japonês Kubo.

Na segunda parte, a equipa orientada por Imanol Alguacil marcou mais três golos entre os 59m e os 76m e deu contornos de goleada ao marcador.

Nos últimos minutos, o Granada marcou dois golos, mas a Real Sociedad já não deixou fugir o triunfo que chega depois de três empates.

André Silva não foi opção na Real Sociedad por ainda estar a recuperar de lesão, enquanto o guarda-rede André Ferreira foi suplente do lado do Granada.