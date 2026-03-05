Gareth Bale recorda o período em que partilhou balneário com Cristiano Ronaldo e a forma como o internacional português se manteve sempre motivado, não apenas para «bater recordes» mas acima de tudo marcar golos.

Em declarações no podcast The Overlap, o antigo avançado dos merengues e internacional galês destaca a importância de CR7 para o balneário, mas garante que o «maior líder» da equipa era Sergio Ramos.

«Diria que o Sergio Ramos era, de longe, o maior líder do balneário. O Cristiano tinha o seu ego e era um líder por direito próprio pelo jogador que era. Em termos de liderança da equipa, era o Sergio Ramos, sem dúvida», refere.

«Tive direito a algum esbracejar quando falhava um lance individual ou não lhe passava a bola. Temos de entender que essa é a motivação dele, ele quer marcar. Não apenas um, mas quer marcar três, quatro, cinco ou seis golos por jogo se puder. Sabemos que ele está atrás dos recordes, quer superar o Messi e há que perceber isso. Não podemos dizer que ele não marca golos, mesmo quando voltou ao Man. United as pessoas diziam que já não era o mesmo e continuava a marcar. É a coisa mais difícil de fazer no futebol. Sempre foi muito focado e nós sabíamos que levávamos "um de avanço" porque ele ia marcar a qualquer momento», acrescenta.