O trio intitulado de «BBC» (Benzema, Bale e Cristiano) marcou o melhor período do Real Madrid nos últimos anos e o antigo internacional galês destaca o ambiente que se sentia entre os três.

Na entrevista que deu ao podcast The Overlap, Bale recordou o CR7 que apanhou nas primeiras épocas de Real Madrid, algo semelhante ao que atuava pelo Man. United, e atirou que entre os dois, é o mais veloz, ainda que possa ser contrariado pelo antigo colega de equipa.

«Eu sei que o Cristiano dirá o contrário, mas diria que eu sou mais rápido. Quando cheguei ao Real Madrid, nas duas ou três primeiras épocas, ele ainda era semelhante ao Cristiano do Man. United. Depois transformou-se num goleador, porque percebeu que se marcasse golos não precisava de correr tanto e iria receber mais aplausos», refere.

«Nós os três (Ronaldo, Bale e Benzema) entendemo-nos muito bem. Nunca tivemos problemas no balneário. Dava-me muito bem com o Karim, era muito calmo e estava muito com o Varane e os jogadores franceses. Eu e o Ronaldo estávamos nas linhas, talvez com um pouco mais de estilo e era o Benzema que colava tudo. Era o ponto fulcral. Foi tudo natural, não fazíamos muito trabalho tático», acrescenta.

Assista aqui às declarações de Gareth Bale: