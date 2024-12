Depois da derrota em casa do Ath. Bilbao, o Real Madrid reagiu e venceu este sábado na visita ao terreno do Girona, por 3-0, na 16.ª jornada da liga espanhola.

Com vista um assalto à liderança do campeonato, face aos recentes resultados do Barcelona - apenas uma vitória nos últimos cinco jogos - a equipa de Ancelotti foi feroz frente ao Girona.

O primeiro golo da partida surgiu aos 36 minutos, autoria de Jude Bellingham, com um remate forte e rasteiro a trair Gazzaniga.

Na segunda parte, o internacional inglês voltou a aparecer e assistiu Arda Güler, que ganhou na corrida a Miguel Gutiérrez e finalizou para o fundo das redes com toda a classe. A dupla festejou efusivamente.

Aos 62 minutos, o Real Madrid consolidou a vantagem e selou o marcador. Modric mostra toda a classe, serviu Mbappé e o astro francês rematou para o terceiro da partida.

Um minuto antes, Jude Bellingham acabou por sair com algumas queixas, ele que leva cinco golos nos últimos cinco jogos da La Liga.

Com este resultado, os merengues estão em segundo lugar, com 36 pontos, e com a possibilidade de serem líderes, pois têm menos dois pontos que o Barcelona, mas também menos um jogo. O Girona, que não repete os feitos da temporada passada, está em oitavo, com 22.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA LIGA ESPANHOLA