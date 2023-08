O Real Madrid entrou na La Liga 2023/24 com o pé direito, vencendo em Bilbau o Athletic de forma segura (0-2).

Rodygo Goes inaugurou a contagem ao minuto 28 e Jude Bellingham, reforço dos «merengues», ampliou a vantagem pouco depois (36m), marcando na estreia.

O At. Bilbao ainda ameaçou o golo de honra na etapa complementar, mas o encontro terminou com a vantagem confortável do Real Madrid.

Nos outros jogos do dia, o Las Palmas empatou (1-1) com o Maiorca do português Samu Costa - entrou ao minuto 60 - e o Girona garantiu uma igualdade (1-1) no reduto da Real Sociedad.