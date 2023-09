O Real Madrid sofreu e muito para vencer o Getafe em casa. O adversário do Sp. Braga na Liga dos Campeões esteve a perder com o Getafe e só nos descontos da partida assegurou o triunfo por 2-1.

Com Domingos Duarte no centro da defesa, o Getafe silenciou o renovado Santiago Bernabéu aos 11m, quando Borja Mayoral aproveitou um erro da defesa madridista para inaugurar o marcador.

O reforço Joselu fez o empate logo a abrir a segunda parte, mas a equipa de Ancelotti ainda tinha muito para sofrer. Até aparecer o novo herói merengue.

Mais uma vez, foi o inglês Jude Bellingham quem resgatou o Real Madrid. Aos 90+5m, o médio inglês aproveitou uma bola largada pelo guarda-redes David Soria para dar a volta ao marcador e assegurar o triunfo do Real Madrid.

Com este golo, o jogador contratado ao Borussia Dortmund igualou um feito que só Cristiano Ronaldo tinha alcançado no clube: marcar nos primeiros quatro jogos no clube.

Tal como o português, Bellingham marcou cinco golos nas primeiras quatro partidas pelo Real Madrid. E se marcar na próxima jornada, frente à Real Sociedad, Bellingham torna-se no melhor estreante da história do gigante espanhol.

Este resultado permite ao Real Madrid continuar só com vitórias ao fim de quatro jornadas, enquanto o Getafe soma quatro pontos.