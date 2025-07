Concluída a longa temporada 2024/2025, grande parte dela a jogar com dores devido a uma luxação no ombro esquerdo, Jude Bellingham tem agendada uma intervenção cirúrgica, em Londres, para resolver o problema, desfalcando o Real Madrid nos próximos meses.

A operação será realizada já esta quarta-feira, de acordo com a imprensa espanhola, e visa debelar um problema que se arrasta desde novembro de 2023, quando o internacional inglês se lesionou no ombro durante um jogo com o Rayo Vallecano.

Bellingham deve ficar de fora dos relvados durante um período que pode chegar aos três meses. Para além de falhar a pré-temporada, vai também ficar de fora nos primeiros jogos do Real Madrid em 2025/2026.

O internacional inglês, de 22 anos, já havia revelado a intenção em ser operado ao ombro esquerdo após a participação no Mundial de Clubes.

«Há muito tempo que espero pela operação e começa-se a esgotar a minha paciência. Os médicos e os fisioterapeutas têm sido incríveis, mas quero sentir-me livre (de dores)», disse Jude Bellingham, depois do jogo do Real Madrid com o Pachuca, no Mundial.