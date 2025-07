«Este é o dia mais feliz da minha vida». É com este sentimento que Álvaro Carreras volta a Madrid, e ao Real, agora para ser figura importante na equipa principal, ou não tivessem os Merengues pago 50 milhões de euros ao Benfica para o resgatar. O lateral-esquerdo, de 22 anos, assinou até 2031 e vai vestir a camisola 18.

«Voltar significa tudo. É um sonho poder regressar a casa», confessou o jogador, que garante não ligar minimamente aos muitos milhões envolvidos na sua mudança para o Real Madrid.

Para trás fica uma experiência de uma temporada e meia no Benfica, que o descobriu no Granada, em 2024, onde jogava cedido pelo Manchester United.

«Estarei agradecido ao Benfica para o resto da minha vida. Deixo lá muitos amigos, mas a vida continua», salientou Carreras, assegurando que se sentia «confortável» na Luz. «Tinha de os respeitar, fazer o meu trabalho e continuar a fazer o que fazia», completou.

O burburinho que se gerou em torno do seu regresso a Madrid não mexeu consigo, garante: «No futebol, fala-se sempre muito. Estava focado na minha antiga equipa, no desafio do Mundial (de Clubes), que não correu como esperávamos. Agora, estou ansioso por começar esta temporada, que será brilhante».

Álvaro Carreras dedicou ainda palavras de agradecimento a uma figura que marcou a história recente de Benfica e Real Madrid, Ángel Di María. «Não tenho palavras para falar sobre Angelito. Foi um grande companheiro, dentro e fora do campo. Estou-lhe eternamente agradecido e desejo-lhe muita sorte na sua nova etapa na carreira», no Rosario Central, referiu o novo lateral-esquerdo Merengue, que tem, atualmente, como concorrentes no plantel, Fran García e Ferland Mendy.