O Real Madrid divulgou a lista de convocados para a deslocação ao Estádio da Luz, na última jornada da fase de liga da Champions.

Através das redes sociais, os merengues partilharam as possíveis escolhas de Arbeloa para o encontro com o Benfica, que decorre esta quarta-feira, a partir das 20h. Nota para o regresso de Tchouámeni aos convocados, após cumprir um jogo de suspensão na Liga Espanhola.

Confira a lista de convocados do Real Madrid:

Guarda-redes: Courtois, Lunin e Fran González;

Defesas: Carvajal, Alaba, Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Huijsen e Diego Aguado;

Médios: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos e Cestero;