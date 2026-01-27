Espanha
Champions: os convocados do Real Madrid para a visita a Lisboa
Encontro decisivo das águias na fase de liga acontece esta quarta-feira (20h)
O Real Madrid divulgou a lista de convocados para a deslocação ao Estádio da Luz, na última jornada da fase de liga da Champions.
Através das redes sociais, os merengues partilharam as possíveis escolhas de Arbeloa para o encontro com o Benfica, que decorre esta quarta-feira, a partir das 20h. Nota para o regresso de Tchouámeni aos convocados, após cumprir um jogo de suspensão na Liga Espanhola.
Confira a lista de convocados do Real Madrid:
Guarda-redes: Courtois, Lunin e Fran González;
Defesas: Carvajal, Alaba, Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Huijsen e Diego Aguado;
Médios: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos e Cestero;
Avançados: Vinicius Júnior, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo García, Brahim Díaz e Mastantuono;
