Thibaut Courtois juntou-se à lista de jogadores e treinadores que se mostraram contra a decisão da Liga Espanhola em permitir que o Villarreal-Barcelona seja jogado fora do país, mais concretamente em Miami, nos Estados Unidos.

Em declarações na antevisão ao encontro da Champions (Real Madrid-Juventus), o internacional belga apelidou de «censura e manipulação» a postura da própria Liga, ao tentar ocultar os protestos dos jogadores durante a última jornada da prova. Além disso Courtois aproveitou para falar sobre o encontro polémico e assegurou que atuar fora do país «adultera» a competição.

«Barcelona? Jogar em Miami adultera por completo a competição. Devemos jogar em casa e fora. Não é a mesma coisa jogar contra uma equipa em casa ou fora. Na Liga Espanhola, jogar fora de casa é sempre muito difícil, como aconteceu contra a Real Sociedad ou o Getafe. Podes ganhar ou perder, mas todos precisam de jogar nas duas vertentes, salvo em situações de força maior», afirmou.

«Não sei porque é que vos surpreende. Há muito tempo que a Liga age assim, ao responder publicamente nas redes sociais. Já o tinha dito no Mundial de Clubes. Nunca vi um presidente de uma Liga ou de qualquer outra liga a falar dessa forma. Esconder ou alterar o motivo do nosso protesto é censurar e manipular, isso é grave», acrescentou.

Recorde-se que o Real Madrid entra em campo esta quarta-feira, a partir das 20h, diante da Juventus.