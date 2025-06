Courtois e Xabi Alonso deixaram duras críticas à atitude de Raúl Asencio, que acabou expulso frente ao Pachuca, na segunda jornada da fase de grupos do Mundial de Clubes.

Raúl Asencio foi expulso aos sete minutos de jogo, após ter empurrado Salomón Rondón, avançado e capitão da equipa mexicana, quando este seguia isolado para a baliza «merengue».

Ao intervalo, na flash interview, Courtois falou sobre a atitude do jogador espanhol, sendo que esta não foi a primeira vez que tal aconteceu: «São dois jogos e duas vezes o mesmo erro. Devemos ser mais inteligentes. Não podemos cometer estes erros. Mas bom, ele sabe disso e não há problema. Vamos lutar por ele e ganhar sem ele.»

Já na conferência de imprensa, logo após o encontro, Xabi Alonso referiu que ia falar com o jogador sobre o sucedido, garantindo que este tipo de erros são importantes para os atletas ganharem mais experiência.

«Vou conversar com o Raúl Asencio, mas com a certeza de que ele precisa de aprender com este tipo de experiências. Não devia ter cometido este erro e é importante que ele saiba isso», referiu.

O Real Madrid entra em campo, para a terceira e última jornada da fase de grupos do Mundial de Clubes, frente ao Salzburgo, na madrugada de sexta-feira, às 2h (horário de Portugal Continental).