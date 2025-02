Cristiano Ronaldo deixou rasgados elogios a Kylian Mbappé, durante uma entrevista a Eduardo Aguirre.

No dia em que festeja o 40.º aniversário, CR7 afirmou que o internacional francês «é um craque» e não tem dúvidas que o momento que o avançado francês de 26 anos está a atravessar é passageiro e que ainda «vai dar muitas alegrias aos adeptos do Real Madrid».

«Cuidem de Mbappé, cuidem do miúdo. Ele é muito bom e vai dar a volta por cima. Têm de o ajudar, protegê-lo e não tenho dúvidas que dará muitas alegrias aos adeptos do Real Madrid», referiu Ronaldo.

«Gosto muito dele. Não só pela história que teve, de um jovem que gostava muito de Cristiano Ronaldo, que era o seu ídolo, mas também porque de verdade vejo nele um craque. Acredito que vai dar muitas alegrias ao clube.»

O internacional francês mudou-se para o clube da capital espanhola esta temporada, vindo do PSG. Com a camisola do Real Madrid, o jogador francês soma 22 golos e 4 assistências, em 34 jogos.

Veja aqui as declarações de Cristiano Ronaldo: