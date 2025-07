Kiko Casilla passou três temporadas ao serviço do Real Madrid (2015/16 até 2017/18), todas elas com Cristiano Ronaldo no plantel e em entrevista ao podcast «El After de Post United» destacou os pequenos gestos que marcaram a passagem do português pelos merengues.

O antigo guarda-redes espanhol partilhou o episódio durante uma pré-temporada nos Estados Unidos, em que CR7 decidiu oferecer o último iPhone e o Apple Watch a todos os membros do staff, fisioterapeutas e seguranças do clube, como forma de «agradecer a todos os que o rodeiam».

«Numa pré-temporada nos Estados Unidos, o Cristiano comprava o último iPhone ou o Apple Watch a todos os membros do staff, fisioterapeutas, seguranças... é um ser humano fantástico. Se alguém lhe pede alguma coisa ele dá, tem esses pequenos detalhes que não precisa de referir, mas sabe agradecer a todos os que o rodeiam», afirmou.

Veja aqui as declarações de Kiko Casilla sobre Cristiano Ronaldo: