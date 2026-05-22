Depois de ter admitido publicamente que é contra um eventual regresso de José Mourinho ao Real Madrid, Iker Casillas deixou uma lista com nomes de dez treinadores, na rede social X.

Na publicação, o antigo guarda-redes dos «merengues» e do FC Porto não esclarece do que se trata, mas a intenção claramente seria gerar controvérsia, até porque pouco antes tinha publicado um emoji de um balde de pipocas.

Nesta lista de Casillas, que estará a sugerir técnicos ao Real, entram treinadores espanhóis e estrangeiros, uns mais novos e outros mais velhos, mas não está Mourinho.

Unai Emery, Vincent Kompany, Xabi Alonso, Cesc Fàbregas, Mikel Arteta, Andoni Iraola, Zinedine Zidane, José Bordalás, Iñigo Pérez e Vicente Del Bosque são os nomes publicados por Casillas. A publicação até termina com reticências, o que leva a pensar se a lista poderia ser mais extensa.