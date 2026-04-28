Éder Militão foi submetido «com sucesso» a uma operação no tendão da coxa esquerda, esta terça-feira, que o afasta do Mundial 2026.

Através de uma curta nota partilhada no site oficial, o Real Madrid explica que o internacional brasileiro vai agora dar início a um período de recuperação, sendo que o tempo estimado de paragem não deve ser inferior a cinco meses.

Esta temporada, Éder Militão tinha dois golos e uma assistência nos 21 jogos que realizou pela equipa principal dos merengues.