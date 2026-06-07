A Junta Eleitoral do Real Madrid comunicou que foram registados 12.651 sócios votantes até ào meio-dia em Portugal, o equivalente a 16,82 por cento do total de associados registados para votar.

Com a abertura das urnas 08h00 em Portugal, já milhares de sócios madrilenos se dirigiram às mesas de voto, localizadas no Pavilhão de Basquetebol da Cidade Real Madrid, em Valdebebas.

A última vez que ocorreram eleições no Real Madrid foi em 2006 e levaram à eleição de Ramón Calderón, que viria a renunciar ao cargo em 2009, ano em que Florentino Pérez reassumiu o cargo, de onde não mais saiu.

Nessas eleições participaram 27.998 sócios, o equivalente a 42,9 por cento do total dos votantes registados.

Este ano, com apenas quatro horas desde a abertura das urnas, já foram registados quase metade dos votos das últimas eleições.

Caso Florentino Pérez seja reeleito, o Real vai pagar 15 milhões de euros ao Benfica pela contratação do treinador José Mourinho. As urnas encerram às 19h00 portuguesas e está previsto que os resultados estejam disponíveis entre a noite deste domingo e a manhã de segunda-feira.