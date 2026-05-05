Espanha
Há 29 min
Espanha: imprensa fala em agressão de Rüdiger a Carreras no balneário
Alegado episódio vem a público poucos dias antes de um «El Clásico» decisivo para as contas da Liga Espanhola
DIM
Alegado episódio vem a público poucos dias antes de um «El Clásico» decisivo para as contas da Liga Espanhola
DIM
A imprensa espanhola avança, esta terça-feira, que Antonio Rüdiger terá agredido Álvaro Carreras com uma bofetada, durante uma discussão entre ambos no balneário, num espaço de tempo entre os jogos do Alavés e do Betis.
Este alegado episódio foi noticiado pela Onda Cero, poucos dias antes de um «El Clásico» decisivo para as contas da Liga Espanhola, já que o Barcelona se pode sagrar campeão precisamente frente aos merengues.
Recorde-se que o Real Madrid tem estado nas bocas da imprensa nos últimos dias, depois de Mbappé ter tirado umas férias com a namorada, algo que motivou muitas críticas dos adeptos. Arbeloa falou até sobre o «comprometimento» dos jogadores e garantiu que cada um é livre de fazer o que «acha melhor».
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS