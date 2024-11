O Real Madrid deslocou-se ao terreno do Leganés e derrotou a equipa da casa por 3-0. Mbappé, que estava longe dos golos há quatro jogos, voltou a fazer o gosto ao pé e ajudou a equipa a somar três pontos importantes na luta pelo título.

Durante a primeira parte, o avançado francês colocou o nome na lista dos marcadores, depois de um erro da defesa anfitriã. Vinicius Júnior ofereceu o golo ao colega e o número nove do Real Madrid só teve de encostar para o primeiro.

Já o segundo, surgiu de uma bola parada, aos 66 minutos. Com estilo, Valverde pegou na bola depois do toque de Arda Güler e com um remate rasteiro colocou a bola no fundo da baliza.

Quando vos perguntarem por lances estudados, mostrem este vídeo.#DAZNLALIGA pic.twitter.com/sHEN99OLHQ — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) November 24, 2024

Aos 85 minutos, Jude Bellingham deu continuidade ao bom momento que tem passado nos últimos jogos e fechou as contas do encontro com um cabeceamento que confirmou os três pontos do real Madrid na deslocação ao terreno do Leganés.

Jude no sítio certo, à hora certa ✅#DAZNLALIGA pic.twitter.com/IgNybEBWGM — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) November 24, 2024

Com este resultado, os merengues ficam a quatro pontos do Barcelona que tem um jogo a mais e que vai ocupando atualmente o primeiro lugar da liga espanhola.