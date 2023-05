A Polícia Nacional de Espanha informou esta terça-feira que deteve três jovens suspeitos de «condutas racistas» no passado domingo no jogo entre o Valência e o Real Madrid, no qual Vinícius Jr. denunciou precisamente ter sido alvo de insultos racistas.

De acordo com o El País, as três pessoas têm idades compreendidas entre os 18 e os 21 anos.

Refira-se que também esta manhã, foram detidos quatro suspeitos de, há quatro meses, terem colocado um manequim negro com a camisola de Vinicius Junior junto à Cidade Desportiva do Real Madrid.