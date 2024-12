O jogo em atraso da 12.ª jornada entre Valência e Real Madrid já tem data para a realização e está marcado para 2 de janeiro, às 19h (horas de Lisboa).

A confirmação foi dada por José Roberto Peláez, juiz único de competições profissionais, sendo que este encontro tinha sido adiado devido às cheias que devastaram a cidade de Valência.

Apesar da proposta recebida do Real Madrid para jogar a 5 de janeiro, o calendário na Taça do Rei impediu a realização do encontro nessa data. Além disso, a celebração do «Dia de Reis» também foi tida em conta pelo juiz.

«Uma vez analisadas cuidadosamente as respetivas propostas, parece adequado definir que o jogo seja realizado no dia 2 de janeiro, pois, no dia 5 de janeiro de 2025 está programada a jornada de 16 avos de final da Taça do Rei, na qual ambos os clubes participam», referiu José Roberto Peláez.