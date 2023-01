O Real Madrid venceu o rival Atlético por 3-1, após prolongamento, garantindo o apuramento para as meias-finais da Taça do Rei de Espanha.

Morata colocou os colchoneros em vantagem ao minuto 19 e comemorou de forma caricata. O antigo avançado do Real tinha sido apelidado de «rata» pelos adeptos merengues e festejou a tentar tapar o Mo do nome na sua camisola, para ficar visível precisamente rata.

A formação local respondeu apenas ao minuto 79, por intermédio de Rodrygo, que saiu do banco para levar o encontro para prolongamento.

No tempo-extra, Savic foi expulso por acumulação de cartolinas amarelas (99m), Karim Benzema colocou o Real Madrid na frente do marcador (104m) e foi Vinícius Júnior (120+1) a completar a «remontada» merengue, ele que tinha sido alvo de uma manifestação de ódio dos adeptos colchoneros antes do encontro. Um boneco enforcado com a camisola do jogador brasileiro dos merengues apareceu numa ponte da capital espanhola durante o dia.

O Valência, com o português André Almeida como suplente utilizado (entrou ao minuto 57), perdeu em casa com o Athletic Bilbao por 1-3.

Barcelona e Osasuna são as outras equipas com presença garantida nas meias-finais da Taça do Rei de Espanha.