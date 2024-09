Tote, antigo ponta de lança, juntou-se ao coro de críticos de Vinicius Júnior. Em entrevista divulgada pelo As neste domingo, o espanhol, de 45 anos, visou a postura do avançado brasileiro.

«Espanha não é racista. Há quatro tontos, como os haverá no seu país ou em qualquer outro, mas não admito que diga isso, porque não é verdade. Está a ser mal aconselhado. Há muitos jogadores de cor na La Liga, mas só o assobiam a ele. Por alguma razão será», argumentou.

E as críticas prosseguiram.

«Houve jogadores que foram mais insultados do que ele e que foram mais atacados do que ele, e continuaram a jogar. É óbvio que não sou a favor dos insultos, mas aconteceu-nos a todos nós, que entrámos em campo e regressámos a casa a chorar. Educaram-nos desde pequenos a aguentar isso. [Vinicius] É ingrato, com tudo aquilo que Espanha lhe está a dar», rematou.

Tote, formado no Real Madrid, representou o Benfica, por empréstimo, em 1999/00.