Fábio Coentrão, antigo internacional português e ex-jogador do Real Madrid, deixou uma mensagem de apoio a Florentino Pérez nas redes sociais, agradecendo-lhe a «oportunidade de jogar futebol no melhor clube do mundo».

O antigo lateral destacou ainda que o atual presidente dos merengues «ainda tem muito para dar ao Real Madrid».

«Sem dúvida, o momento mais importante da minha vida profissional. Neste momento eu não fazia ideia que esse senhor me estava a dar a oportunidade de jogar futebol no melhor clube do mundo e com os melhores jogadores do mundo. Faz 15 anos que isso aconteceu e, até agora, ninguém pode duvidar da dedicação e sucesso que este senhor tem tido. E todos aqueles que realmente amam o Real Madrid sabem que este senhor ainda tem muito para dar ao Real Madrid», pode ler-se.

Fábio Coentrão, recorde-se, chegou a Madrid em 2011, proveniente do Benfica, onde disputou um total de 106 jogos, apontando um golo e 11 assistências.

Veja aqui a mensagem de Fábio Coentrão: