Não está fácil a vida de Éder Militão com a camisola do Real Madrid.

Apesar dos 50 milhões de euros gastos pelos merengues para o contratar ao FC Porto, o defesa brasileiro fez apenas 13 jogos esta época.

O último dos quais, na derrota de domingo diante do Betis, jogo no qual atuou a lateral direito e é apontado como o principal responsável pela derrota do conjunto madridista.

«Militão lidera o naufrágio no Villamarín» foi o título escolhido pelo As. «Parece incrível que tenha jogado como lateral direito no FC Porto… e na seleção do Brasil (!!). Do minuto 47 ao 52 perdeu quatro bolas devido a maus passes», escreveu ainda o mesmo jornal na análise a Militão.

Já a Marca questiona de forma irónica: «E Militão vai jogar com o Man City?», lembrando que Ramos está castigado para essa partida. «Se vai ser titular em Manchester, o Real Madrid tem um problema muito grave. Mal como lateral, mal como central, mal no corredor, mal com a bola nos pés…», escreve ainda a Marca.

