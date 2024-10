Três meses após ter anunciado o fim da carreira como jogador profissional, Toni Kroos abriu o coração e partilhou as conversas difíceis que teve, tanto com o filho mais velho, como com Carlo Ancelotti, a propósito da decisão.

«O mais difícil foi contar ao meu filho mais velho, porque eu sabia o quanto ele gostava de me ver jogar, tanto na televisão como no estádio. Ele viveu muitas coisas, esteve em quatro finais da Liga dos Campeões e enquanto criança, nunca se vai esquecer disso», começou por referir.

«Além disso, também me custou muito dizer ao Carlo (Ancelotti). Ele tinha a esperança que eu continuasse e porque tínhamos uma relação muito boa, foi o meu primeiro treinador no Real Madrid e não é fácil partilhar uma decisão destas. Só que tudo na vida tem um fim», acrescentou.

Quanto ao timing, Kroos explicou que tudo acabou por se alinhar e a conquista de mais uma Liga dos Campeóes foi o «gatilho» perfeito para seguir em frente com a decisão.

Recorde-se que o antigo médio do Real Madrid colocou um ponto final na carreira após o Euro 2024, onde a Alemanha caiu aos pés da Espanha, no prolongamento (2-1), graças ao golo de Mikel Merino.

«O bom é que ao fim destes dez anos, todos no Real Madrid me conhecem bem e sabem que quando eu tomo uma decisão, não há como voltar atrás. Tentaram convencer-me a ficar, mas sabiam que isso nunca ia acontecer. Há alguns meses que já pensava nisso», admitiu.