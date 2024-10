O Real Madrid confirmou que Dani Carvajal lesionou-se com gravidade no joelho direito no encontro deste sábado com o Villarreal.

Em comunicado, os merengues informaram que o defesa campeão europeu de clubes e de seleções foi diagnosticado com uma rotura do ligamento cruzado anterior, uma rotura do ligamento lateral externo e ainda uma rotura do tendão poplíteo.

Na mesma nota, o Real Madrid informa que Carvajal vai ser operado nos próximos dias, sendo expectável que enfrente uma paragem de oito a dez meses, o que significa o fim da época para o jogador de 32 anos.

«Já estou a desejar começar a recuperação e regressar com um animal. Muito obrigado a todos pelas vossas mensagens», escreveu Carvajal numa mensagem publicada nas redes sociais nesta madrugada.

No jogo deste sábado, que os merengues venceram por 2-0, Vinicius também saiu com mazelas e foi incluído no boletim clínico com uma lesão cervical.