O Real Madrid vai tentar conquistar a sua 14.º Liga dos Campeões, frente ao Liverpool, no próximo sábado, em Paris.

Marcelo, capitão dos «merengues», que vai para a sua quinta final da competição máxima da UEFA, revelou que as anteriores finais não vão ter impacto para o encontro sábado.

«Ter vencido as outras finais não pesa. Queremos ganhar esta, mas não será fácil. Teremos que deixar a alma para vencer», afirmou o lateral de 34 anos.

Sobre o seu futuro, Marcelo, que até teve direito a um aplauso do Bernabéu no último fim de semana, manifestou intenção de permanecer em Madrid: «Quero ficar, já disse isso 50.000 vezes, mas vou falar com o clube depois da final».