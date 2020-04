Durante este período de quarentena e de pausa competitiva, os jogadores das mais variadas ligas têm aproveitado as redes sociais para estarem mais em contacto com os fãs.

Marcelo, jogador do Real Madrid, fez um direto no Instagram com Vinícius Junior, mas o protagonista principal desta história foi Luka Modric.

O brasileiro revelou um episódio caricato do médio croata com a polícia durante estes tempos de isolamento e de estado de emergência. «Estava a jogar com o filho em casa e a bola saiu para o meio da rua. O filho foi buscá-la e encontrou a polícia, que lhe disse que o ia multar por estar na rua», disse, entre risos, ao compatriota.

Depois desta situação, Modric ligou a Marcelo, furioso, a contar a situação. Ainda assim, tudo parece ter acabado em bem.

Veja o vídeo: