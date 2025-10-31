Kylian Mbappé recebeu esta sexta-feira a Bota de Ouro relativa à época passada. O galardão atribuído pela European Sports Media distingue o melhor marcador da Europa de cada temporada.

Na época de estreia na Liga Espanhola, ao serviço do Real Madrid, o avançado somou 31 golos em 34 partidas, que lhe valeram a distinção. O capitão da seleção francesa somou 62 pontos e superou o ex-Sporting Viktor Gyokeres e o avançado do Liverpool Mohamed Salah.

A cerimónia de entrega do prémio teve lugar no camarote VIP do estádio Santiago Bernabéu e contou com a presença de todo o plantel do Real Madrid, à exceção de Carvajal, e do treinador Xabi Alonso. O avançado chegou à cerimónia acompanhado pelo pai e pelo presidente do clube, Florentino Pérez.

No discurso após receber o prémio, as primeiras palavras de Mbappé foram dirigidas aos colegas de equipa.

«Primeiro, tenho de agradecer aos meus companheiros de equipa. Este ano temos uma equipa incrível, podemos ganhar muitas coisas. Os prémios da equipa são o mais importante. Jogar no Real Madrid é um sonho que tinha desde criança. É um verdadeiro prazer estar aqui e quero ficar por muitos mais anos. Quero agradecer aos adeptos do Real Madrid, o apoio deles significa muito para mim».

«Espero que da próxima vez volte a ganhar a Bota de Ouro. Comecei bem, mas vamos ver. Obrigado a todos», acrescentou o avançado do Real Madrid.

Antes de Mbappé discursar, já o presidente dos merengues e Ignacio Gallardo, vice-presidente da European Sports Media, tinham proferido algumas palavras.

«Querido Kylian, esta bota é fruto da tua dedicação ao futebol. Tenho orgulho em ter um jogador como tu, que representa perfeitamente os valores do nosso clube. Vais lembrar-te sempre deste dia. A Bota de Ouro é muito difícil de alcançar. És o quarto jogador a consegui-la no Real», disse Florentino Pérez.

Entretanto, o internacional francês já reagiu, também, nas redes sociais, onde juntou à lista de agradecimentos os adeptos madridistas.