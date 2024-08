Está aí à porta a estreia de Kylian Mbappé com a camisola do Real Madrid em jogos oficiais e a DAZN decidiu aproveitar da melhor forma as expetativas dos adeptos.

Intitulado «El Primer Kylian», o mini-documentário aborda uma «nega» que o internacional francês recebeu em 2012, quando se deslocou até ao centro de treinos do clube para realizar testes de captação. Na altura, recomendado por Zinedine Zidane, Mbappé acabou por não ficar devido a «motivos não desportivos». Os depoimentos de Rubén de la Red, Luca Zidane e Juan Ángel Barea contam mais ao pormenor como foi a semana do avançado nas instalações dos merengues.

«Ele era um menino muito magro e pequeno, que ainda não tinha desenvolvido muito os músculos. Ainda assim era diferenciado, tinha muito talento, velocidade e explosão. Para aquela idade eram características incomuns», refere Juan Angel Barea, jogador dos cadetes B, em 2012/13, que participou nas provas com o francês.

Mas então, porque é que Mbappé não ficou no Real Madrid? A explicação é dada por Luca Zidane, guarda-redes que também fazia parte da equipa (cadetes B) naquela altura.

«Ele não ficou por motivos não desportivos. Os que ficaram foi por motivos muito específicos, talvez se tenham destacado muito dos restantes ou fosse necessário reforçar uma determinada posição no momento. Se o Kylian não ficou foi por questões do país, da língua e da família. Aconteceu também com o Neymar, que veio treinar, mas muita coisa tem de acontecer. Para apostar num jogador como ele é preciso olhar para as questões económias e para a família», admite.

Passados 12 anos, Mbappé rumou finalmente à capital espanhola, após um percurso que conta com diversos troféus coletivos e individuais, como um Mundial de 2018, sete Ligas Francesas ou uma Liga das Nações.