Apesar de levar 10 golos e duas assistências no currículo, a primeira época de Kylian Mbappé no Real Madrid não tem atingido as expectativas. Esta quarta-feira, o astro francês voltou a ser destaque negativo numa partida dos merengues, depois de falhar um penálti frente ao Ath. Bilbao.

O minuto era o 68, quando Mbappé teve a oportunidade de empatar a partida, mas na cara de Julen Agirrezabala vacilou e viu o remate ser defendido.

Nas redes sociais, o número 9 do Real Madrid, reagiu após o encontro, assumiu a responsabilidade e garantiu que vai voltar em grande: «Mau resultado. Um grande erro numa partida em que cada detalhe conta. Assumo a responsabilidade total por isso. Um momento difícil, mas é a melhor altura para mudar a situação e mostrar quem eu sou», escreveu no Instagram.

De recordar que o internacional francês já tinha vacilado na marca dos 11 metros, depois de também falhar um penálti no jogo da Liga dos Campeões com o Liverpool (2-0). O Real Madrid acabou por perder a partida, por 2-1.