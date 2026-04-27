Espanha
Há 1h e 1min
Mbappé sofre lesão na perna esquerda e está em dúvida para «El Clásico»
Avançado francês está a contas com um problema no músculo «semitendinoso» da perna esquerda
DIM
Avançado francês está a contas com um problema no músculo «semitendinoso» da perna esquerda
DIM
Kylian Mbappé foi diagnosticado com uma lesão no músculo semitendinoso da perna esquerda e está em dúvida para o «El Clásico» do próximo dia 10 de maio (Camp Nou).
Através de uma curta nota partilhada no site oficial, os merengues divulgaram o resultado dos exames realizados ao avançado francês, esta segunda-feira. De acordo com informações do jornal Marca, o objetivo do Real Madrid é ter Mbappé disponível para o confronto com o Barcelona.
A atravessar a segunda temporada pelos merengues, Mbappé soma 41 golos e cinco assistências nos 41 jogos que realizou pela equipa principal.
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