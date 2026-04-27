Kylian Mbappé foi diagnosticado com uma lesão no músculo semitendinoso da perna esquerda e está em dúvida para o «El Clásico» do próximo dia 10 de maio (Camp Nou).

Através de uma curta nota partilhada no site oficial, os merengues divulgaram o resultado dos exames realizados ao avançado francês, esta segunda-feira. De acordo com informações do jornal Marca, o objetivo do Real Madrid é ter Mbappé disponível para o confronto com o Barcelona.

A atravessar a segunda temporada pelos merengues, Mbappé soma 41 golos e cinco assistências nos 41 jogos que realizou pela equipa principal.