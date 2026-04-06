«Não digo que Espanha ou Portugal sejam países racistas, mas há racistas nesses países»
Vinícius Júnior elogia forma como Lamine Yamal condenou insultos xenófobos no Espanha-Egito e abre a porta à renovação com o Real Madrid
Vinicius Júnior aplaudiu a forma contundente como Lamine Yamal, jogador do arquirrival Barcelona, criticou os insultos xenófobos que se ouviram durante o recente Espanha-Egito e abriu a porta à renovação do contrato que o liga ao Real Madrid.
Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Bayern Munique, dos quartos de final da Liga dos Campeões, o internacional brasileiro, um dos principais rostos da luta contra o racismo no futebol, elogiou a condenação pública de Yamal ao episódio xenófobo ocorrido, na semana passada, na Catalunha.
«Espero que o Lamine possa continuar nesta luta. Nós somos famosos e temos dinheiro, mas os negros pobres têm mais dificuldades. Não digo que Espanha, Alemanha ou Portugal sejam países racistas, mas há racistas nesses países, tal como no Brasil e noutros países. Se continuarmos esta luta juntos, no futuro os novos jogadores poderão evitar estas situações, e as pessoas também», comentou Vini.
Questionado sobre a sua continuidade em Madrid para lá de 2027, quando termina o atual contrato, o avançado foi perentório: «No momento certo, faremos a renovação. Estou muito tranquilo porque tenho a confiança do presidente. Estou feliz aqui e quero continuar muitos anos».
Vinicius Júnior abordou ainda as diferenças entre Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa, os dois treinadores com quem trabalhou esta época no Real Madrid. «A etapa com Xabi foi um momento de aprendizagem, melhorei como pessoa. Não consegui criar uma ligação com ele, mas com o Arbeloa tenho uma grande ligação. Ele deu-me muita confiança, como aconteceu com o Ancelotti», explicou.
Houve ainda espaço para elogiar o ex-FC Porto, Éder Militão, que regressou recentemente à equipa depois de ter recuperado de lesão. «Fico muito contente pelo seu regresso, é sem dúvida o melhor defesa-central do Mundo e com ele somos mais fortes. Há também o Jude (Bellingham), o Ceballos e o Ferland (Mendy), que nos podem ajudar muito. Acho que vai ser um final de época bonito para nós», rematou.