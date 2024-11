A Netflix prepara-se para lançar um documentário sobre a vida e a carreira de Vinicius Júnior.

Através das redes sociais, a plataforma de streaming norte-americana anunciou a criação do documentário, que chegará até aos utilizadores em 2025.

Vini Jr., a documentary about the life and career of the 24-year-old Brazilian football idol, is coming to Netflix in 2025. pic.twitter.com/qwccKNE7qC